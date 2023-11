A xustiza condena Bodegón Casas Chico pretendía non pagar o incremento salarial pola subida do IPC pactada por convenio no 2022 a un traballador. A relación laboral extingiuse en maio de 2022 e a empresa rexeitaba pagar as horas extras adebedadas: 300 horas acumulas entre os anos 2021 e 2022.

